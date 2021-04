Chatbots in Österreich bislang eher die Ausnahme

Jedes zehnte Unternehmen in Österreich mit mehr als zehn Mitarbeitern bietet Chat-Services an, um Kundenanfragen zu beantworten - durch Menschen aus Fleisch und Blut. Lediglich ein Prozent der Betriebe macht dagegen von künstlich intelligenten Chatbots Gebrauch, um Online-Anfragen zu beantworten. Damit liegt Österreich unter dem EU-Durchschnitt, berichtete die Statistik Austria am Mittwoch.