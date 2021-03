Osten: Im Büro (noch) keine FFP2-Pflicht ab Ostern

Das Burgenland will mit Niederösterreich eine gemeinsame Lockdown-Lösung finden. Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) bekräftigte am Mittwoch erneut, sich bis Karfeitag mit Kollegin Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) abstimmen zu wollen. Wien hatte zuvor bereits die „Osterruhe“ bis zum Sonntag nach Ostern verlängert. Fix ist, dass die FFP2-Maskenpflicht am Arbeitsplatz noch nicht am Gründonnerstag in Kraft tritt - auch wegen der Blockade im Bundesrat. Über die Vorschriften für die Tage darauf verhandelt das Gesundheitsministerium noch mit den Sozialpartnern.