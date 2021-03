Anschober: Weitere Bundesländer müssen Wien folgen

Alle Experten für Lockdown-Verlängerung

Der Gesundheitsminister bezeichnete das Ergebnis des Expertengesprächs am Montag jedoch als „alarmierend“. „Alleine in dieser vergangenen Woche mussten in den Spitälern der Ostregion 76 weitere schwer kranke Covid-Patienten aufgenommen werden, die Spitäler kommen immer mehr an ihre Kapazitätsgrenzen.“ Während der Gespräche hätten alle Experten einhellig einer Verlängerung des Oster-Lockdowns bis zum 11. April zugestimmt.