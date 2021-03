Doskozil: Entscheidung über Lockdown bis Freitag

Der burgenländische Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) hat am Dienstagabend im ORF-„Report“ zu einer möglichen Verlängerung des Oster-Lockdowns im Burgenland gesagt, dass er die Entscheidung erst am Freitag treffen möchte. Grundsätzlich müsse man „geschlossen auftreten“, appellierte er an seine niederösterreichische Amtskollegin Johanna Mikl-Leitner (ÖVP). Falls Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) die Verlängerung des Lockdowns im Burgenland und weiteren Bundesländern jedoch einfach verordne, würde er das akzeptieren.