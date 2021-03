Parlaments-Posse: Bundesrat blockiert Corona-Paket

Türkis-Grün plötzlich ohne Mehrheit

Doch als wäre es noch nicht außergewöhnlich genug, dass zwei einfache Bundesratsmitglieder aus dem Burgenland bei großen bundespolitischen Weichenstellungen in einer Mega-Krise das Zünglein an der Waage sind, wurde es kurz vor der Sitzung erst richtig skurril: Türkis-Grün stand nämlich plötzlich doch ohne Mehrheit in der Länderkammer da. Kurzfristig waren nämlich drei verhängnisvolle Krankmeldungen eingetrudelt, zwei aus der ÖVP und eine von den Grünen. Und jäh zeigte sich, dass man die für die Mehrheit benötigten Politiker auch nicht nach Wien karren könne - unter anderem, weil einer von ihnen als Corona-Kontaktperson in Quarantäne ist.