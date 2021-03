Lockdown-Beginn als Knackpunkt in Verhandlungen

Seit Montag wird intensiv verhandelt, wie das öffentliche Leben zu Ostern in Österreich - bzw. im besonders betroffenen Osten - aussehen wird. Nach einem Bund-Länder-Gipfel unter Einbeziehung der Experten und der Opposition ging es am Dienstagabend in Detailverhandlungen zwischen Gesundheitsministerium und den Länder-Chefs von Wien, Niederösterreich und dem Burgenland. Nun, am Mittwoch, will man am Abend vor die Kameras treten, um die Ergebnisse zu verkünden - doch noch immer soll es bei gewissen Punkten heftige Diskussionen geben. So geht Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) ein Schließen des Handels erst ab Gründonnerstag nicht weit genug, wie die „Krone“ erfuhr.