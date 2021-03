Ostregion: Oster-Lockdown für Schulen und Handel!

Im Wiener Rathaus wurde daher am Mittwoch auch nicht ausgeschlossen, in einem zweiten Schritt die Maßnahmen zumindest in der Bundeshauptstadt zu verschärfen. Dies wird dann überlegt, wenn die Infektionszahlen weiterhin so stark ansteigen wie bisher. Der Anteil der hochansteckenden britischen Virusvariante am Infektionsgeschehen liegt in Wien mittlerweile bei 90 Prozent.