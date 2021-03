Wien hat „streng genommen gar kein freies Bett“

Planbare Operationen müssen verschoben werden

Nina Brenner-Küng vom Wiener Gesundheitsverbund weist gegenüber der APA aber darauf hin, dass die Auslastung der Intensivstationen schon in normalen Zeiten zwischen 80 und 85 Prozent liege. Derzeit sei sie noch höher. Der Wiener Gesundheitsverbund hatte in den vergangenen Tagen immer wieder auf den Ernst der Lage in den Spitälern aufmerksam gemacht. Am Mittwoch hieß es: „Wir haben streng genommen gar kein freies Bett“. Um die steigende Zahl an Corona-Patienten unterbringen zu können, müssen planbare Operationen verschoben werden, was bereits geschieht. Damit soll die maximale Kapazität von aktuell 230 auf etwa 310 aufgestockt werden.