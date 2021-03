Intensivbetten-Auslastung in Wien so hoch wie nie

Die Zahl jener Menschen, die aufgrund einer Coronavirus-Erkrankung intensivmedizinisch betreut werden müssen, steigt weiter und ist am Mittwoch einmal mehr auf einen neuen Höchstwert geklettert. Laut Daten aus dem Innen- und Gesundheitsministerium liegen 176 Personen auf Intensivstationen in Wiens Spitälern, um acht mehr als am Dienstag - und mehr als je zuvor seit Beginn der Pandemie. Der Anteil der britischen Variante am Infektionsgeschehen liegt in Wien mittlerweile bei 90 Prozent.