Neuer Höchststand im Februar: 2457 Neuinfektionen

Alleine in Wien steigt die Zahl der Neuinfektionen - aufgrund der Ausbreitung der Briten-Mutation - wieder dramatisch an. So wurden in der Bundeshauptstadt binnen 24 Stunden 769 neue Corona-Fälle verzeichnet. In Niederösterreich wurden 520 neue Corona-Fälle registriert, in der Steiermark 294, in Oberösterreich 258, in Salzburg 185, in Kärnten 165, in Tirol 133, im Burgenland 93 und in Vorarlberg 40.