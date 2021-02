Ärztekammer rügt: Kein Gratis-Selbsttest ohne ELGA

PVÖ: „Vernünftiger als Regierung sein“

Er appellierte, „vernünftiger als die Regierung zu sein“ und nicht gleich am Montag in der Früh zu den Apotheken zu strömen. „Die Tests werden auch im Laufe der kommenden Woche weiter laufend an die Apotheken ausgeliefert, man muss sich nicht am ersten Tag unnötig dem Stress und einer erheblichen Ansteckungsgefahr in der Warteschlange aussetzen“, empfahl Wohlmuth.