Ampel-Kommission: Lockerungen wieder zurücknehmen

Mit seit dieser Woche erneut mehr als 2000 Neuinfektionen binnen 24 Stunden - am Donnerstag mussten gar 2391 neue Corona-Fälle vermeldet werden - steigt in Österreich die Befürchtung, dass das Land nur wenige Wochen nach den ersten Öffnungen in diesem Jahr auch schon wieder auf strengere Maßnahmen zusteuert. Am Montag soll über mögliche neue Regeln entschieden werden - hatte zunächst eher die Aussicht auf mehr Freiheiten gelockt, so könnte es aufgrund der steigenden Zahlen aber auch in die andere Richtung gehen.