Kandidaten arbeiten mit Leidenschaft für Mitbürger

Schlossherr als Spitzenkandidat

Ein TV-Star, Schlossherr und Kunsthistoriker will mit der Liste „Metnitz - Unsere Gemeinde“ Bürgermeister in Metnitz werden. Constantin Staus ist 31, stammt aus einer Adelsfamilie und hat vor sechs Jahren das Schloss Grades gekauft. „Ich habe mich bewusst für das Metnitztal entschieden, weil ich meine Kinder nicht in der Stadt aufziehen will und das Tal der Himmel auf Erden ist. Als Außenstehender erkenne ich das große Potenzial, das wir hier haben.“ Wird Staus Gemeindechef, ziehe er sich aus dem TV-Geschäft völlig zurück.