Schönebergers Silbereisen-Rat an Helene Fischer

Nach langer Pause und nach der Geburt ihrer zweiten Tochter wird Helene Fischer heute Abend erstmals wieder in einem TV-Interview zu sehen sein. Und es wird noch besondererer, denn einer jener Menschen, die neben dem Superstar Platz nehmen werden, ist Fischers einstige langjährige Liebe Florian Silbereisen.
Dass sich die beiden noch immer gut verstehen, ja, sogar Freunde sind, merkt man bereits in den Ankündigungen der Sängerin und des aktuellen „Traumschiff“-Kapitäns auf ihren jeweiligen Instagram-Profilen für den Talk um 22 Uhr. Der Superstar veröffentlichte eine musikalische Einstimmung und vor allem die Aufforderung: „Einschalten!“, während der Moderator auch noch ein Selfie spendierte.
Laut NDR wird es 21 Jahre nach dem ersten TV-Auftritt Fischers in einer Show von Silbereisen am Abend beim „ersten gemeinsamen Auftritt in einer Talkshow“ bei Barbara Schöneberger und Hubertus Meyer-Burckhardt über ihre Zusammenarbeit seitdem und die jeweilige Zukunftspläne gehen – wie Fischers bevorstehende Stadion-Tour. Die „Bild“ hat die aufgezeichnete Show bereits gesehen und verrät: „Diese Sendung geht wirklich ans Herz.“
„Ich bin wahnsinnig emotional zurzeit“
Auch an Fischers offenbar. Schon zu Beginn der Sendung erzähle sie laut der Zeitung, dass es daheim, in der Babypause, wunderschön gewesen sei: „Ich war in einer anderen Welt.“ Sie habe auch großen Respekt vor der neuen Lebensphase, „diesem neuen Lebensumstand, wieder nach draußen zu treten. Ich glaube, ich werde nur heulen. Ich bin wahnsinnig emotional zurzeit.“
Auch fielen ihr die Vorbereitungen auf die bevorstehende Tour noch schwer: „Wenn ich ganz ehrlich bin, ich tue mich diesmal wahnsinnig schwer damit reinzukommen. Ich bin einfach zum zweiten Mal Mama geworden und meine Zeit ist so limitiert.“ Sie versuche, diszipliniert zu sein, „aber es gelingt mir einfach nicht. Ich hoffe darauf, dass sowohl mein Körper als auch meine Stimme das jetzt einfach mitmachen.“
Die Proben sollen laut Fischer in der nächsten oder übernächsten Woche starten. Vom 10. Juni bis 17. Juli spielt sie in großen deutschen Arenen – unter anderem in Köln, Hamburg, Berlin, Stuttgart und München –, aber auch in Amsterdam, Zürich und Wien wird sie Konzerte spielen.
Wann Silbereisen nächtens aufs WC muss
Beide seien, gemeinsam vor der NDR-Kamera, „froh, dass wir das endlich mal aufarbeiten können, nach all den Jahren, wir zwei“. Um dann aber auch gleich zu scherzen: Damals hätten sie „noch durchgeschlafen“. Ob dabei Kleinkind bedingte nächtliche Wachphasen gemeint sind, wird nicht verraten – wohl aber auf Silbereisens nächtlichen Wachmacher eingegangen: „Spätestens um vier, halb fünf muss ich mittlerweile irgendwann auf die örtlichen Wasserspiele. Und dann bin ich eh schon wach.“
Was zu Gelächter bei Fischer und Publikum führt, kostet die schlagfertige Moderatorin Schöneberger nur einen guten, scherzhaft gemeinten Rat: „Sei froh, dass du ihn los bist.“ Doch auch der Entertainer war zu Scherzen aufgelegt: „Wir standen ganz oft zusammen auf der Bühne, aber wir saßen noch nie nebeneinander. Das liegt vielleicht am Alter, dass wir jetzt sitzen müssen.“
Die „Krone“ hat Fischer kürzlich in ihrer neuen Rolle als Botschafterin für Muglers „Alien“ getroffen und mit ihr über Stärke, Balance und die magische Wirkung eines Parfums gesprochen. Dabei zeigte sich Fischer zwischen Bühne und Mutterrolle so persönlich wie selten und verriet, was ihr Kraft und Halt gibt.
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