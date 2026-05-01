Schönebergers Silbereisen-Rat an Helene Fischer

Auch fielen ihr die Vorbereitungen auf die bevorstehende Tour noch schwer: „Wenn ich ganz ehrlich bin, ich tue mich diesmal wahnsinnig schwer damit reinzukommen. Ich bin einfach zum zweiten Mal Mama geworden und meine Zeit ist so limitiert.“ Sie versuche, diszipliniert zu sein, „aber es gelingt mir einfach nicht. Ich hoffe darauf, dass sowohl mein Körper als auch meine Stimme das jetzt einfach mitmachen.“