Zlatan zeigt uns wieder seinen Super-Body – mit 44

Die Rede ist natürlich von Zlatan Ibrahimovic. Der 44-Jährige verfügt noch immer über einen Ausnahme-Sixpack – obwohl er die aktive Karriere längst beendet hat. Auf seinen Körper scheint der nunmehrige Milan-Berater immer noch recht stolz – so sehr, dass er ihn immer noch gern präsentiert. Und zwar auch gern in bekanntem Setting. Schon vor einem knappen Jahr ließ Zlatan sich dabei filmen, wie er in Badehose und mit nacktem Oberkörper auf eine im Pool schwimmende Matratze springt, dort auf einen zufliegenden Fußball wartet und diesen per Seitfallzieher wegkicket.