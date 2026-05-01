Zlatan zeigt uns wieder seinen Super-Body – mit 44

Das Setting kommt echten Zlatan-Fans bekannt vor: Ein ganz ähnliches Video hatte der einstige Kick-Gigant schon vor einem knappen Jahr gepostet. Und wieder zeigt sich: Der Körper mutet nach wie vor absolut Spitzensport-tauglich an.
Die Rede ist natürlich von Zlatan Ibrahimovic. Der 44-Jährige verfügt noch immer über einen Ausnahme-Sixpack – obwohl er die aktive Karriere längst beendet hat. Auf seinen Körper scheint der nunmehrige Milan-Berater immer noch recht stolz – so sehr, dass er ihn immer noch gern präsentiert. Und zwar auch gern in bekanntem Setting. Schon vor einem knappen Jahr ließ Zlatan sich dabei filmen, wie er in Badehose und mit nacktem Oberkörper auf eine im Pool schwimmende Matratze springt, dort auf einen zufliegenden Fußball wartet und diesen per Seitfallzieher wegkicket.
Tennisball statt Fußball
Und jetzt, nicht ganz ein Jahr später: gleicher Ort, schier gleiche Badehose, gleicher Versuch, nur, beim zweiten Mal verschärfte Bedingungen: Statt des Fußballs kommt diesesmal ein Tennisball dahergeflogen. Und auch diesen „bändigt“ Zlatan und kickt ihn formvollendet weg. Schön!
Thiem schwärmt
Unlängst traf, übrigens, Dominic Thiem auf Zlatan Ibrahimovic. Im Rahmen eines Besuchs in Mailand. Im sportkrone.at-Video-Interview einen Tag später schwärmte Thiem auch von Zlatans Physis. „Ich will ja mit fast 45 auch noch so gut drauf sein wie er“, so Thiem im Interview, das Sie hier sehen können:
Ein paar Jährchen hat Thiem ja noch.
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