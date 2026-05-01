Konrad Laimer wird offenbar zum zweiten Mal Papa

Vertragsverhandlungen stocken

Während es privat bestens läuft, dürften die Gespräche über eine Verlängerung seines bis Sommer 2027 gültigen Vertrags bei den Bayern ins Stocken geraten. Laut Medienberichten sind die Gehaltsvorstellungen des Österreichers der Grund für die Pause. Laimer soll ein Jahresgehalt zwischen zwölf und 15 Millionen Euro verlangen. Sein aktuelles Gehalt beim deutschen Rekordmeister wird auf rund neun Millionen Euro pro Jahr geschätzt.