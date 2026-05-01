Konrad Laimer wird offenbar zum zweiten Mal Papa

Freudige Nachrichten für Bayern-Legionär Konrad Laimer: Der 28-jährige Fußballer und seine Frau Ines Sarah erwarten einem Bericht der „tz“ zufolge ihr zweites Kind.
Das Paar kennt sich seit der Schulzeit, ist seit 2013 liiert und gab sich im Juni 2023 nahe Florenz das Ja-Wort. Ihre erste Tochter kam Ende 2024 zur Welt und ist seither oft bei den Spielen ihres Vaters im Stadion zu sehen.
Vertragsverhandlungen stocken
Während es privat bestens läuft, dürften die Gespräche über eine Verlängerung seines bis Sommer 2027 gültigen Vertrags bei den Bayern ins Stocken geraten. Laut Medienberichten sind die Gehaltsvorstellungen des Österreichers der Grund für die Pause. Laimer soll ein Jahresgehalt zwischen zwölf und 15 Millionen Euro verlangen. Sein aktuelles Gehalt beim deutschen Rekordmeister wird auf rund neun Millionen Euro pro Jahr geschätzt.
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