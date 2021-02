Der Kärntner Wahlkampf ist auch zweisprachig

Großparteien werben in beiden Sprachen

Die Zweisprachigkeit im Wahlkampf beschränkt sich in Kärnten keineswegs allein auf die EL: Mehrere (Spitzen-)Kandidaten der Großparteien sind Kärntner Slowenen, in Ludmannsdorf /Bilčovs werben außer der FPÖ alle anderen Parteien mit Plakaten in Deutsch und Slowenisch. In der Kommune, die als Pionierin auf diesem Gebiet gilt, sind Ortschaften zweisprachig beschriftet, auch Formulare bekommen die Gemeindebürger in beiden Sprachen.