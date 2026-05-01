Trumps neue Grenzmauer zerstört uraltes Kulturerbe

Scharfe Kritik indigener Gemeinschaften

Besonders deutliche Worte kommen aus den Reihen indigener Vertreter. Lorraine Marquez Eiler, eine Älteste der Hia-ced O’odham, sagte: „Wenn jemand nach Washington käme und dort die Stätten zerstören würde, die den Menschen in den USA heilig sind – es wäre dasselbe für uns.“ Die Anlage sei von ihren Vorfahren geschaffen worden und ihr Verlust sei emotional schwer zu verkraften.