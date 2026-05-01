Fehlende Zuneigung in Heimen senkt Lebenserwartung

„Fürsorgerische Zwangsmaßnahmen“

Bis weit in das 20. Jahrhundert war es in der Schweiz gängige Praxis, Säuglinge und Kleinkinder außerfamiliär unterzubringen. Betroffen waren oft Kinder von unverheirateten Müttern oder aus sogenannten Gastarbeiterfamilien. Viele Betroffene können sich aufgrund ihres jungen Alters nicht mehr an alles erinnern. Die Forschenden sprechen von einem wichtigen Beitrag, um „fürsorgerische Zwangsmaßnahmen“ aufzuarbeiten. Sie griffen auf Daten zurück, die seit den späten 1950er-Jahren systematisch zu allen Kindern in den Züricher Säuglingsheimen erhoben wurden.