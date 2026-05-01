Messerstich in Oberschenkel: 16-Jähriger im Spital

Ein 16-jähriger Bursche gab gegenüber den eintreffenden Beamten des Stadtpolizeikommandos Favoriten an, dass er mit einem Bekannten in Streit geraten sei. Plötzlich habe der Kontrahent ein Messer gezogen und dem Jugendlichen eine Stichverletzung im Bereich des linken Oberschenkels zugefügt. Danach sei der Täter geflüchtet.