Messerstich in Oberschenkel: 16-Jähriger im Spital

Ein eigentlich harmloses Treffen im Paltramplatz in Wien-Favoriten hat am Donnerstagabend eine dramatische Wendung genommen: Ein Streit unter Bekannten endete für einen 16-Jährigen mit einer Stichverletzung.
Ein 16-jähriger Bursche gab gegenüber den eintreffenden Beamten des Stadtpolizeikommandos Favoriten an, dass er mit einem Bekannten in Streit geraten sei. Plötzlich habe der Kontrahent ein Messer gezogen und dem Jugendlichen eine Stichverletzung im Bereich des linken Oberschenkels zugefügt. Danach sei der Täter geflüchtet.
Über Handy Freunde verständigt
Das Opfer konnte noch selbst über sein Handy Freunde verständigen. Diese eilten sofort zum Ort des Geschehens und alarmierten die Rettungskette.
Der Jugendliche wurde von der Berufsrettung Wien notfallmedizinisch erstversorgt und anschließend in ein Spital gebracht.
Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem mutmaßlichen Täter verlief bislang negativ. Die Ermittlungen der Polizei laufen.
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