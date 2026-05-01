Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Israel-Boykott bei ESC

Palästinensischer Botschafter nimmt an Demo teil

Song Contest
01.05.2026 13:43
Der palästinensische Botschafter in Österreich, Salah Abdel Shafi, wird an den Protesten gegen ...
Der palästinensische Botschafter in Österreich, Salah Abdel Shafi, wird an den Protesten gegen die Teilnahme Israels beim Song Contest teilnehmen.(Bild: Klemens Groh)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Zuletzt sind immer wieder Stimmen laut geworden, die den Ausschluss Israels vom Song Contest in Wien fordern. Auch der palästinensische Botschafter in Wien, Salah Abdel Shafi, begrüßt den Boykott einiger Länder. Er kündigte an, persönlich an Protestveranstaltungen teilzunehmen.

0 Kommentare

Shafi wird am 15. Mai bei der Veranstaltung in der Venediger Au („No stage for genocide“) und am 16. Mai bei der Demonstration gegen die Teilnahme Israels erwartet. „Ein Land, das einen Völkermord begangen hat, beziehungsweise nach wie vor begeht, müsste von allen Veranstaltungen ausgeschlossen werden“, sagte der Botschafter.

Der israelische Botschafter in Österreich, David Roet, sieht den Eurovision Song Contest hingegen nicht als politische Veranstaltung. Jede und jeder sollte daran teilnehmen können, sagte er. Er könne „nicht verstehen, dass ausgerechnet in Österreich Juden oder Israelis wieder von einer Kulturveranstaltung ausgeschlossen werden sollten“. Er sorge sich, „dass es Menschen geben wird, die versuchen werden, diese schöne Feier zu ruinieren“, sagte Roet.

Völkerrechtler: Gemeinsamkeiten mit Russland
Der Völkerrechtler Ralph Janik sieht Gemeinsamkeiten zwischen Israel und Russland. „Sowohl Russland als auch Israel verletzen das Völkerrecht, konkret das Gewaltverbot und das Kriegsrecht“, sagte er. Allerdings lebe Israel in einem anderen sicherheitspolitischen Umfeld als Russland, sei von der palästinensischen Terrororganisation Hamas attackiert und vom Iran bedroht worden. „Die Ukraine hat Russland weder angegriffen noch bedroht“, ergänzte der Professor der Sigmund Freud Privatuniversität. Russland war wegen seines Kriegs gegen die Ukraine 2022 vom ESC ausgeschlossen worden.

Zitat Icon

In Russland gibt es keine unabhängige Kunst, da wäre jeder Vertreter ein Abgesandter des Putin'schen Regimes.

Ralph Janik, Völkerrechtler

„Aber das ändert nichts daran, dass Israels Kriege in der Form, wie sie geführt werden, gegen das Völkerrecht verstoßen. Aber der Hintergrund ist dennoch ein anderer“, hielt Janik fest. In Russland gebe es zudem keine unabhängige Kunst mehr, Israel sei noch ein wesentlich freierer Staat. Ein israelischer Künstler könne den israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu scharf kritisieren, ohne im Gefängnis zu landen. Bei einem russischen wäre das anders, meinte der Fachmann.

Lesen Sie auch:
Auch der ESC 2025 in Basel (Schweiz) wurde von vielen Demonstrationen begleitet.
Angespannte Lage
Wegen Israel-Teilnahme: Großdemo am ESC-Finaltag
24.04.2026
Wollen ESC ohne Israel
Mehr als Tausend Musiker rufen zum Boykott auf
22.04.2026
Krone Plus Logo
„Krone“ hat die Liste
Das alles ist beim Song Contest in Wien verboten
29.04.2026

„Österreich heuchlerisch“
Viele Kritikerinnen und Kritiker hätten auch kein Problem mit der Bevölkerung Israels, sondern mit den Kriegen und der Regierung Netanyahus. Länder wie Österreich, die Israel unterstützen, gelten „in anderen Erdteilen als heuchlerisch“, meinte er. Aufgrund der Teilnahme Israels haben Irland, Island, die Niederlande, Spanien und Slowenien angekündigt, dem Musikwettbewerb in Wien in diesem Jahr fernzubleiben.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Song Contest
01.05.2026 13:43
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Reverend Stomp: Vier Bayern mit einer Liebe zum Blues und 60s-Rock wollen Österreich beim Song ...
Song Contest 2026
Reverend Stomp: „Passen gut in rauchige Kneipen“
Ein Song, der ihre äthiopischen und österreichischen Wurzeln vereint – damit will Bamlak Werner ...
Song Contest 2026
Bamlak Werner: Kunst ist ein Spiegelbild der Zeit
Auktion in Nashville
Beatles-Gitarre bringt über eine Million Dollar
Ruhm bringt Ängste
ESC-Star: Panikattacken durch aufdringliche Fans
Bleibt auf Erfolgskurs
Neue Beatles-Single auch in Österreich auf Platz 1
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Wirtschaft
Benko-Stiftung: Millionenfund in Schließfächern
191.759 mal gelesen
Krone Plus Logo
Glänzende Absicherung? René Benko gründete die Ingbe-Stiftung im Jahr 2014, ein Jahr nach einer ...
Österreich
Erster Wettertrend: So kalt werden die Eisheiligen
173.429 mal gelesen
Der Nachtfrost kann den Blüten schaden. 
Niederösterreich
Horror-Unfall: Mädchen (12) nach Crash mit Pkw tot
111.015 mal gelesen
Die Unfallstelle im Kreuzungsbereich
Innenpolitik
Steuerinnen haben in Österreich nichts zu lachen
1554 mal kommentiert
Verhedderte sich beim Gendern: Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger
Österreich
Staatsfeiertag LIVE: Von Bonzen und Patrioten
1545 mal kommentiert
Innenpolitik
Spritpreisbremse wird jetzt deutlich abgespeckt
867 mal kommentiert
Die Spritpreisbremse sorgte für harte Debatten.
Mehr Song Contest
Israel-Boykott bei ESC
Palästinensischer Botschafter nimmt an Demo teil
Höchste Sicherheit
Song Contest: Stadthalle ab sofort im „Lockdown“
Vorbereitungs-Finale
Bundespräsident am Buzzer der Song-Contest-Bühne
Über Schönbrunn
Drohnenreigen stimmte auf Song Contest ein
Song Contest
Diese Wörter kamen in Siegertiteln häufig vor
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf