Palästinensischer Botschafter nimmt an Demo teil

„Aber das ändert nichts daran, dass Israels Kriege in der Form, wie sie geführt werden, gegen das Völkerrecht verstoßen. Aber der Hintergrund ist dennoch ein anderer“, hielt Janik fest. In Russland gebe es zudem keine unabhängige Kunst mehr, Israel sei noch ein wesentlich freierer Staat. Ein israelischer Künstler könne den israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu scharf kritisieren, ohne im Gefängnis zu landen. Bei einem russischen wäre das anders, meinte der Fachmann.