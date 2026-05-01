Welcher Ski-Hero busselt hier im Liebesurlaub?

„Unglaublich“

„Es ist unglaublich. Die Riesentorlauf-Kugel ist speziell für mich“, sagte Braathen damals: „Marco ist da unschlagbar, er ist so stabil. Es ist eine Ehre für mich gewesen, um diese Kugel zu kämpfen.“ Für Brasilien war es die erste Kristallkugel im alpinen Skiweltcup.