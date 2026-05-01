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Imposantes Sixpack

Welcher Ski-Hero busselt hier im Liebesurlaub?

Ski Alpin
01.05.2026 14:35
Imposantes Sixpack, das dieser Ski-Kapazunder hier im Liebesurlaub präsentiert.
Imposantes Sixpack, das dieser Ski-Kapazunder hier im Liebesurlaub präsentiert.(Bild: Instagram.com/pinheiiiroo)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Herzhaft scheint er seine Herzdame abzubusseln, während er in Badehose und mit beeindruckendem Sixpack posiert. Erkennen Sie diesen prominenten Skifahrer, der uns via Instagram an seinem Liebesurlaub teilhaben lässt?

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Richtig, es ist der für Brasilien fahrende Norweger Lucas Braathen. Mit seiner Freundin, der brasilianischen Schauspielerin Isadora Cruz, verbrachte er offenbar entspannte Tage in Brasilien, seiner Wahlheimat. Und der Urlaub warf haufenweise Schappschüsse ab.

Braathen wird im Urlaub vermutlich auch seine sehr erfolgreiche abgelaufene Skisaison revuepassieren haben lassen. Im letzten Riesentorlauf des Winters hatte er gewonnen und Marco Odermatt im Kampf um die Kristallkugel noch abgefangen.

„Unglaublich“
„Es ist unglaublich. Die Riesentorlauf-Kugel ist speziell für mich“, sagte Braathen damals: „Marco ist da unschlagbar, er ist so stabil. Es ist eine Ehre für mich gewesen, um diese Kugel zu kämpfen.“ Für Brasilien war es die erste Kristallkugel im alpinen Skiweltcup.

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