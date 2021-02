Stichwahl in Klagenfurt, Albel stark in Villach

Der renommierte Demoskop Christoph Haselmayer hat mit seinem Institut IFDD die Klagenfurter und Villacher befragt, das Ergebnis ist in einigen Punkten ziemlich überraschend: In Klagenfurt kann die SPÖ zum Ergebnis von 2015 zulegen, Bürgermeisterin Maria-Luise Mathiaschitz muss aber in eine Stichwahl. Wer ihr Gegner sein wird, ist offen, denn vier Kontrahenten matchen sich um den begehrten Platz 2. Wolfgang Germ (FPÖ), Markus Geiger (ÖVP) Christian Scheider (TK) und Frank Frey (Grüne) liegen innerhalb von sechs Prozentpunkten. Vor allem Scheider enttäuscht in der Umfrage.