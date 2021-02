Kärnten-Wahl: Ein Rekord-Kampf um Klagenfurt

Corona: Auffällig ruhiger Wahlkampf

Aber wenn es dabei nur bliebe! Insgesamt elf Parteien und zehn Bürgermeisterkandidaten machen diese Wahl zu einer Wahl der Rekorde. Neun Männer und zwei Frauen finden sich auf den Stimmzetteln. Diverse Namenslisten sind ein Zeichen engagierter Bürger, sogar die Kommunisten versuchen in Klagenfurt ihr Glück. Der auffällig ruhige Wahlkampf, der wohl dem Virus und den dadurch eingefrorenen Kampagnen geschuldet ist, fühlt sich themenmäßig an wie ein Potpourri all jener Aufreger und Langeweiler, die das politische Leben in der Kärntner Landeshauptstadt zuletzt prägten.