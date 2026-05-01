Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Der 1. Mai in Graz

Feuer bei SPÖ lodert noch – aber die KPÖ „brennt“

Steiermark
01.05.2026 14:06
Max Lercher (SPÖ) heizte bei seiner Rede ein, Elke Kahr (KPÖ, mit Claudia Klimt-Weithaler) zog ...
Max Lercher (SPÖ) heizte bei seiner Rede ein, Elke Kahr (KPÖ, mit Claudia Klimt-Weithaler) zog noch mehr Teillnehmer an.(Bild: Krone KREATIV/Christian Jauschowetz)
Porträt von Jakob Traby
Von Jakob Traby

Im Wahljahr wurde mobilisiert: Sowohl bei der SPÖ als auch bei der KPÖ kamen in Graz heuer deutlich mehr Menschen zu den Maiaufmärschen. Es war ein starkes Lebenszeichen der gebeutelten Sozialdemokratie, aber auch ein Ausrufezeichen der favorisierten Kommunisten. 

0 Kommentare

„Weil das Feuer brennt immer noch lichterloh, immer noch, das ist klar.“ Der alte Hit von STS ist der passende musikalische Rahmen, als der Zug der SPÖ am Grazer Hauptplatz einzieht. Denn Feuer braucht die Grazer Sozialdemokratie. Bei der Wahl vor fünf Jahren erreichten sie nicht einmal mehr zehn Prozent der Stimmen und flogen aus dem Stadtsenat.

„Ein Stadtrat ist drinnen“, gibt sich der steirische Parteichef Max Lercher Freitagfrüh zuversichtlich, als sich die Genossen traditionell beim Volkspark treffen. Spitzenkandidatin ist Ex-Landesrätin Doris Kampus. Sie führt mit Lercher den Demo-Zug an – flankiert von Genossen in Arztkitteln. 

Lercher und Kampus marschierten vorneweg
Lercher und Kampus marschierten vorneweg(Bild: Christian Jauschowetz)

Kritik an Pensionsplänen der Bundesregierung
Gesundheit ist das Thema, auf das Kampus im Wahlkampf setzt, auch bei ihrer Rede am Hauptplatz. Aber nicht nur: Die Spitzenkandidatin greift, beobachtet von ihrem neuen Berater Rudi Fußi, auch die Bundesregierung und damit die eigene Bundespartei an: „Viele fragen sich, warum sie ein Leben lang gearbeitet haben, und jetzt wird bei den Pensionen gekürzt. Das ist inakzeptabel!“ Vielmehr fordert Kampus eine höhere Bankenabgabe. Der Applaus ist nicht tosend – etwas überraschend, sind doch viele Pensionisten im Publikum. 

Viel Feuer bringt wie immer Lercher bei seiner Rede mit, die meisten Inhalte sind bekannt: eine Absage an Parteitaktik, Freunderlwirtschaft und Korruption, der Aufruf, die SPÖ wieder zur sozialen Bewegung zu machen, und ein klares Bekenntnis zum Sozialstaat. Wie angekündigt, setzt auch Lercher auf das Thema Gesundheit: „Wir kämpfen für jede einzelne Abteilung in Spital.“

Klicken Sie sich durch mehr Bilder des SPÖ-Aufmarschs: 

Spitzenkandidat Kampus: „Finger weg von den Pensionen!“
Spitzenkandidat Kampus: „Finger weg von den Pensionen!“(Bild: Christian Jauschowetz)
Max Lercher trat später auch in Leoben und Trofaiach auf
Max Lercher trat später auch in Leoben und Trofaiach auf(Bild: Christian Jauschowetz)
Berater Rudi Fußi (links) mit Landesgeschäftsführer Florian Seifter
Berater Rudi Fußi (links) mit Landesgeschäftsführer Florian Seifter(Bild: Christian Jauschowetz)
Der Hauptplatz war heuer wieder gut gefüllt
Der Hauptplatz war heuer wieder gut gefüllt(Bild: Christian Jauschowetz)
Auch optisch wurde das Ärzte-Thema in Szene gesetzt.
Auch optisch wurde das Ärzte-Thema in Szene gesetzt.(Bild: Christian Jauschowetz)

Etwa 1000 Teilnehmer nahmen laut SPÖ an der Mai-Feier teil – deutlich mehr als in den Vorjahren, ein Zeichen, dass das Feuer in der Grazer SPÖ noch nicht erloschen ist.

Solidarität mit Kuba und Palästina
Doch noch mehr Flammen lodern derzeit rund um die Bürgermeister-Partei KPÖ. Diese trifft sich traditionell am Mariahilferplatz. Das Publikum: deutlich jünger, diverser und sichtbar linker. Viele klassenkämpferische Banner, viel Solidarität mit Kuba, viel Kritik an der aktuellen Aufrüstung, auch einige Palästinenser-Tücher.

Der Demo-Zug in der Grazer Herrengasse
Der Demo-Zug in der Grazer Herrengasse(Bild: Christian Jauschowetz)
Stadtrat Robert Krotzer gab den rethorischen „Einheizer“.
Stadtrat Robert Krotzer gab den rethorischen „Einheizer“.(Bild: Christian Jauschowetz)
Elke Kahr möchte auch nach der Wahl Bürgermeisterin von Graz bleiben
Elke Kahr möchte auch nach der Wahl Bürgermeisterin von Graz bleiben(Bild: Christian Jauschowetz)
Die Landtagsabgeordneten Alexander Melinz und Claudia Klimt-Weithaler
Die Landtagsabgeordneten Alexander Melinz und Claudia Klimt-Weithaler(Bild: Christian Jauschowetz)
KPÖ-Urgestein Ernest Kaltenegger war im Foto-Einsatz
KPÖ-Urgestein Ernest Kaltenegger war im Foto-Einsatz(Bild: Christian Jauschowetz)

Gesundheitsstadtrat Robert Krotzer geißelt den Kapitalismus. Dieser bringe den Menschen „Reallohnverluste, mehr Druck, mehr Stress, Burn-out-Gefahr, einen kaputten Rücken – und ein Blick von oben herab aus den Chefetagen und neoliberalen Denkfabriken.“ Auch Mark Mateschitz darf in der Rede nicht fehlen, „er hat steuerfrei über 40 Milliarden Euro geerbt“. In Richtung Wahl sagt Krotzer: „Graz steht als gallisches Dorf in einer Welt der Elon Musks und Donald Trumps. Ob Graz ein gallisches Dorf bleibt, entscheidet sich am 28. Juni.“ 

1700 Teilnehmer bei der KPÖ-Demo
Der bunte und laute Zug marschiert dann in Richtung Eisernes Tor – und wächst immer weiter an. Etwa 1700 Teilnehmer, so die interne Schätzung, die Herrengasse ist mehr als die Hälfte ausgefüllt. Aus den Cafés und Gastgärten gibt es manch genervten Blick, aber auch Zuspruch von Menschen, die optisch weit weg von vielen Demo-Teilnehmern sind.

Hier ein Video des KPÖ-Demozugs in der Herrengasse:

Am Ende tritt Bürgermeisterin Elke Kahr vor das Mikrofon. Sie erinnert an 1.-Mai-Aufmärsche, „wo wir alleine auf der Straße waren“. Es folgt Erwartbares: ein klares Nein zum Kurs der Bundesregierung, der Ruf nach einer Friedensbewegung, eine Absage an den Kapitalismus. „Wir haben in Graz den Blick von unten bewahrt und werden das beibehalten, auch wenn das Wirtschaftskammer und Unternehmensverbänden nicht gefällt.“

Warnung vor Schwarz-Blau in Graz
Der Spielraum für soziale, gemeindewohlorientierte Maßnahmen werde für Städte und Gemeinden aber immer stärker eingeschränkt, so Kahr. Sie lässt anklingen, dass in den nächsten Jahren weniger investiert werden kann (die Stadt hat ja kürzlich einige Schulprojekte verschoben). Am Ende folgt, beinahe übertönt von Kirchenglocken, ein Wahlaufruf. „Es gibt Kräfte, die uns mit aller Gewalt loswerden werden. Auch der blau-schwarzen Landesregierung sind wir ein Dorn im Auge. In Graz müssen wir Schwarz-Blau unbedingt verhindern!“ 

Lesen Sie auch:
Rot gegen Blau
Staatsfeiertag LIVE: Von Bonzen und Patrioten
01.05.2026
Roter Sündenfall
Wissen Sie noch, was am 1. Mai vor 10 Jahren war?
01.05.2026

Sowohl Rot als auch Dunkelrot haben am „Arbeiter-Feiertag“ in Graz Flagge gezeigt und mobilisieren können. Offensichtlich wurde aber auch: Politisch ist Dunkelrot den Roten in dieser Stadt längst enteilt. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Steiermark
01.05.2026 14:06
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Max LercherDoris Kampus
Graz
SPÖKPÖBundesregierung
WahlkampfPensionistenKorruption
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Der Tankrabatt hat zu einem Andrang bei den Tankstellen in Deutschland geführt (Symbolbild).
Preise stark gesunken
Rabatt: Lange Schlangen vor deutschen Tankstellen
Am Dienstag soll versucht werden, den Buckelwal „Timmy“ abzutransportieren.
Trotz Gewichtsverlusts
Tierärztin: „Timmy sieht wieder viel besser aus“
Die Megajacht Nord noch vor Beginn der Sanktionen gegen ihren Eigentümer in einer Werft in ...
500-Millionen-$-Schiff
Oligarchen-Jacht durchquert Straße von Hormuz
Egal, ob Organstrafverfügung oder Anzeige: Der Ärger ist meist groß.
FPÖ-Forderung
Anzeigen sollen künftig nicht anonym möglich sein
Die Streitkräfte sollen auf 460.000 Soldaten wachsen.
Krone Plus Logo
Zeitenwende in Berlin
Deutschland auf dem Weg zu Europas stärkster Armee
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Wirtschaft
Benko-Stiftung: Millionenfund in Schließfächern
191.759 mal gelesen
Krone Plus Logo
Glänzende Absicherung? René Benko gründete die Ingbe-Stiftung im Jahr 2014, ein Jahr nach einer ...
Österreich
Erster Wettertrend: So kalt werden die Eisheiligen
173.429 mal gelesen
Der Nachtfrost kann den Blüten schaden. 
Niederösterreich
Horror-Unfall: Mädchen (12) nach Crash mit Pkw tot
111.015 mal gelesen
Die Unfallstelle im Kreuzungsbereich
Innenpolitik
Steuerinnen haben in Österreich nichts zu lachen
1554 mal kommentiert
Verhedderte sich beim Gendern: Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger
Österreich
Staatsfeiertag LIVE: Von Bonzen und Patrioten
1545 mal kommentiert
Innenpolitik
Spritpreisbremse wird jetzt deutlich abgespeckt
867 mal kommentiert
Die Spritpreisbremse sorgte für harte Debatten.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf