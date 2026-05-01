Feuer bei SPÖ lodert noch – aber die KPÖ „brennt“

Kritik an Pensionsplänen der Bundesregierung

Gesundheit ist das Thema, auf das Kampus im Wahlkampf setzt, auch bei ihrer Rede am Hauptplatz. Aber nicht nur: Die Spitzenkandidatin greift, beobachtet von ihrem neuen Berater Rudi Fußi, auch die Bundesregierung und damit die eigene Bundespartei an: „Viele fragen sich, warum sie ein Leben lang gearbeitet haben, und jetzt wird bei den Pensionen gekürzt. Das ist inakzeptabel!“ Vielmehr fordert Kampus eine höhere Bankenabgabe. Der Applaus ist nicht tosend – etwas überraschend, sind doch viele Pensionisten im Publikum.