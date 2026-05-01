Flucht mit Luxuswagen endet nach 37 Kilometern

Endstation auf steiler Bergstraße

Doch dann kam der Zirler Berg – ein Abschnitt der B177 Seefelder Straße mit bis zu 16 Prozent Gefälle. Und damit hatte der flüchtende Lenker so seine Probleme. Der Mercedes (G-Klasse) kam in einer Kurve von der Fahrbahn ab, krachte gegen die Böschung und wurde schließlich gegen ein unbeteiligtes Auto geschleudert. Endstation nach rund 37 Kilometern Flucht!