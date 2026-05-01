Finnland gibt „Nachhilfe“ in Sachen Bildung

Blick über den Tellerrand

„Wir haben uns auf die Reise gemacht, um etwas über den Tellerrand zu schauen“, so Teschl-Hofmeister. „Denn die nordischen Staaten werden immer wieder als Vorbilder genannt“. Ein Besuch in einer dieser Gesamtschulen in Helsinki veranschaulicht es: Schreib-, Lese- und Medienkompetenz, handwerkliches Arbeiten, Sport sowie Inklusion werden hier großgeschrieben.