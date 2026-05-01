Hallein: Aktion scharf gegen Kiosk und Spielsalon

„Bringen nichts als Ärger“ – geht es nach dem Stadtchef, so haben die Automaten- und Zockerläden keinen Platz in der Halleiner Altstadt. Darum geht Bürgermeister Alexander Stangassinger gegen die Geschäfte vor: Er hat eine Verordnung erlassen, dass keine Spielsachen und Süßigkeiten mit Bargeld in Automaten gekauft werden können ...
„Ich werde alles tun, um den Spielsalon und den eKiosk zuzusperren“, ließ Stangassinger vor wenigen Wochen wissen. Dem Stadtchef sind zwei Betriebe in der Altstadt ein Dorn im Auge: ein eKiosk, mit 24 Stunden Automatenbetrieb, wo Lachgas, Sexspielzeug oder Alkohol verkauft wurde. Vor wenigen Wochen öffnete daneben ein Spielsalon mit 17 Spielautomaten – mit Baller- und Rennspielen. Die Gemeinde zeigte die Betreiber bei der Bezirkshauptmannschaft an.
Jetzt folgte der nächste Schritt: Ortschef Stangassinger verordnete „zum Schutz von unmündigen Minderjährigen“ ein Verbot von „Automaten, an denen mit Geldmünzen oder Geldscheinen Süßigkeiten oder Spielwaren erworben werden können“.
Die Verordnung soll ab 27. Mai in einem Radius von 50 Metern um das Gebäude der Lokale gelten, bei Verstößen Strafen bis zu 2180 Euro drohen. Im Spielsalon selbst baute der Betreiber 14 Automaten ab. Stangassinger sagt: „Ich werde weiterhin alle rechtlichen Mittel ausschöpfen, um Kinder vor unüberlegten Käufen in solchen Läden zu schützen.“
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