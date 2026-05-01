Hallein: Aktion scharf gegen Kiosk und Spielsalon

„Ich werde alles tun, um den Spielsalon und den eKiosk zuzusperren“, ließ Stangassinger vor wenigen Wochen wissen. Dem Stadtchef sind zwei Betriebe in der Altstadt ein Dorn im Auge: ein eKiosk, mit 24 Stunden Automatenbetrieb, wo Lachgas, Sexspielzeug oder Alkohol verkauft wurde. Vor wenigen Wochen öffnete daneben ein Spielsalon mit 17 Spielautomaten – mit Baller- und Rennspielen. Die Gemeinde zeigte die Betreiber bei der Bezirkshauptmannschaft an.