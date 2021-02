Rekord an Briefwählern: Kein Ergebnis am Wahltag

In Völkermarkt ist die Nachfrage nach Wahlkarten so hoch, dass die Gemeinde neue Formulare bestellen musste! Mit etwa 14.000 Briefwahlstimmen rechnet man im Magistrat in der Landeshauptstadt. Ihr Kreuz vorab machen können Wähler auch in den Outdoor-Wahlkabinen in Klagenfurt und Villach sowie am Vorwahltag am 19. Februar. Insgesamt wird erwartet, dass 20 bis 40 Prozent aller Stimmen in ganz Kärnten vorab abgegeben werden - spannend ist das deshalb, weil die Auszählung der Briefwahlstimmen mehr Zeit in Anspruch nimmt. Beide Stimmzettel müssen sortiert und extra ausgezählt werden. Und damit darf erst begonnen werden, wenn alle Sprengelwahlstimmen einer Gemeine gezählt sind!