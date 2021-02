„Kann jeden treffen, die Auswahl ist willkürlich“

Erlangen von Daten

Die Vorgehensweise der Betrüger ist relativ simpel. Man wird angerufen und in ein Gespräch verwickelt. „Es wird der Versuch unternommen an Daten zu kommen. Sind Details herausgelockt worden, werden die Daten für Geld und Betrügereien verwendet.“, so Steinmaurer, der hinzufügt: „Die Nummer, die man am Display sieht, muss nicht unbedingt die Nummer sein, die sie anruft.“