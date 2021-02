Güssing im Burgenland als „Hitzepol“ mit 21,9 Grad

Mehrere Monatsrekorde

Erneut gab es für einzelne Messorte Februar-Rekorde. Höchstwerte wurden etwa mit 19,2 Grad in Zwettl und mit 16,9 Grad am Jauerling in Niederösterreich gemessen, in Salzburg wurde in Bad Gastein mit 16,5 Grad ein neuer Spitzenwert registriert.