Experte: „20 Grad eigentlich erst im Mai normal“

„Wintereinbruch weit und breit nicht in Sicht“

Einen kleinen Wermutstropfen hält das Wochenende bereit: In der Nacht auf Samstag zieht eine Kaltfront nach Österreich, und man muss mit etwas Abkühlung rechnen. Über Werte von bis zu 16 Grad kommt das Quecksilber am Wochenende wohl nicht hinaus. Doch allzu große Sorgen vor einem neuerlichen Wintereinbruch muss man sich laut der Experten nicht machen: „Regen oder gar Schnee bleiben bis weit in die kommende Woche Mangelware“, erklärt Brandes. Ein Wintereinbruch sei „weit und breit nicht in Sicht“.