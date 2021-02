Welch ein Albtraum!

Haben sich die Trauminhalte seit Beginn der Krise verändert? „Ja! Dafür muss man wissen, dass im Traum der sogenannte Tagesrest zum Vorschein kommt. Entweder handelt es sich dabei um ganz konkrete Dinge, die man am vergangenen Tag erlebt hat oder um Gespräche bzw. Gedanken. Da sich unser Alltag verändert hat, spiegelt sich das auch in den Träumen wider“, so die Expertin. „Studienteilnehmer träumten etwa, dass sie vergessen haben, in einem Verkehrsmittel ihren Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Einige fürchteten sich im Traum, weil ihnen andere Menschen zu nahe gekommen sind. Typischerweise schleicht sich auch das Virus selbst in unsere (Alb)träume oder der Kampf dagegen.“ In Zeiten vor Corona begegneten die Österreicher in ihren Albträumen häufig furchteinflößenden Tieren, die sie beißen wollten. Oder sie versuchten darin vor einer Bedrohung davon zu laufen - und plötzlich wurden die eigenen Beine schwer. Typische Angstmacher sind auch ausfallende Zähne oder eine Klippe, von der man zu stürzen droht.