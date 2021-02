Zoom-Anhörung: Anwalt steckt im Katzenfilter fest!

Da staunte Richter Roy Ferguson vom 394. Bezirksgericht in Texas am Dienstag nicht schlecht: Nachdem sich in einer seiner Zoom-Anhörungen Anwalt Rod Ponton in die Videokonferenz eingeklinkt hatte, blickte nicht etwa ein Anzug tragender Advokat in die Webcam. Sondern allem Anschein nach ein flauschiges Katzerl mit Kulleraugen.