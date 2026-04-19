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75.824 Zuschauer

Messi-Show vor spektakulärer Kulisse in Denver

Fußball International
19.04.2026 12:00
(Bild: AFP/TANNER PEARSON/CLARKSON CREATIVE)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Im ersten Spiel nach dem Rücktritt von Meistertrainer Javier Mascherano hat der achtmalige Weltfußballer Lionel Messi seinen Klub Inter Miami mit zwei Toren zum vierten Saisonsieg in der MLS geführt.

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Miami gewann bei den Colorado Rapids mit 3:2 und sprang in der Tabelle der Eastern Conference auf Platz zwei. Aufgrund des großen Interesses wurde das Spiel ins NFL-Stadion der Denver Broncos verlegt, 75.824 Zuschauer waren die zweitgrößte Kulisse in der Geschichte der MLS.

Nur das Stadtderby zwischen den Los Angeles Galaxy und dem Los Angeles FC im Juli 2023 hatte mehr Fans (82.110) ins Stadion gelockt.

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