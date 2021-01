Kaiser: „Deutlich weniger Impfungen“ im 1. Quartal

Mittlerweile haben rund 12.700 Kärntner eine erste Impfdosis erhalten, am Dienstag, drei Wochen nach dem Start, wurde mit den Zweitimpfungen in Pflegeheimen in Kärnten begonnen. Wie Kaiser am Dienstagabend in der „ZiB 2“ erklärte, werden in Kärnten jedoch im 1. Quartal wegen des Lieferengpasses nur 38.000 bis 39.000 Menschen eine Corona-Impfung erhalten. Es würden „deutlich weniger“ Erst- und Zweitimpfungen durchgeführt werden können, er hoffe aber „dass es (beim gelieferten Impfstoff) noch mehr werden wird“, so Kaiser.