Kärnten: Keine Erstimpfungen in kommenden 2 Wochen

Landespressesprecher Gerd Kurath sagte am Dienstag, es habe Überlegungen gegeben, wegen des Impfstoff-Engpasses den Zeitraum zwischen Erst- und Zweitimpfung auszudehnen, man habe sich dann aber dagegen entschieden: „Wie geplant werden die Impfdosen, die zur Verfügung sind, in nächster Zeit für diejenigen verwendet, die schon die erste Impfung bekommen haben.“ Der Impfstoff, der in Kärnten in nächster Zeit zur Verfügung steht, wird also für Pflegeheimbewohner, Krankenhausmitarbeiter und ältere Personen verwendet, die bereits die erste Immunisierung erhalten haben.