AstraZeneca-Vakzin: Keine Zulassung für Senioren

EU will Druck auf AstraZeneca erhöhen

Bezüglich der vereinbarten Liefermengen gibt es derzeit ohnehin einen Streit zwischen der EU und AstraZeneca. „Wir möchten, dass unser Vertrag vollständig erfüllt wird“, hieß es am Nachmittag aus Brüssel. Für Mittwoch ist eine weitere Krisensitzung geplant, sagte Gesundheitskommissarin Stella Kyriakides am Montagabend.