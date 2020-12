Schallenberg: „Klare Sprache“ gegenüber Türkei

Hier gehe es darum, „den Nordatlantik kleiner zu machen“ und Schulter an Schulter statt Rücken an Rücken mit den Amerikanern zu arbeiten, denn immerhin gebe es eine große gemeinsame strategische Agenda. Die USA seien die „Weltmacht Nummer eins im Rahmen unserer westlichen Lebensmodellfamilie“, so Schallenberg. Zwar seien auch China und Russland wichtig, doch „die Beziehungen zu den Vereinigten Staaten sollten eine ganz andere Qualität haben für die Europäische Union“. Letztlich ginge es aber nicht um Protektionismus oder Alleingänge, sondern um Eigenverantwortung und ein strategisch autonomes Agieren der EU, so Schallenberg.