Unterstützung und Hilfe auf Augenhöhe

„Als krebskrankes Kind bist du im Spital von erfahrenen Menschen umgeben, die das Beste für dich wollen. Dennoch fühlt man sich oft nicht verstanden, denn diese wissen nicht, was du wirklich durchmachst. Mit jemandem, der die Krankheit am eigenen Leib erlebt hat, ist man jedoch schnell auf einer Wellenlänge“, erklärt Hannah Gsell den Grundgedanken der „Survivors“, deren Bundesleiterin sie ist. Die „Survivors“ wurden 2003 als österreichische Interessensvertretung gegründet, um den Austausch mit anderen „Überlebenden“ zu forcieren und zu strukturieren. Geboten wird heute in fast allen Bundesländern umfassende Unterstützung aktuell sowie ehemals krebskranker Kinder und Jugendlicher in Form von unterschiedlichen Projekten. Coronabedingt allerdings gerade nur in digitaler Form, nicht wie sonst, in Form von wöchentlichen Besuchen im Spital. Die Mentoren (derzeit etwa 20 in Österreich) durchlaufen einen fundierten Lehrgang, bevor sie diese wichtige Aufgabe übernehmen können. Dieses tolle ehrenamtliche Engagement wurde heuer deshalb auch mit dem „Occursus“, dem Preis für Kommunikation in der Onkologie, ausgezeichnet.