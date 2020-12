Pandemie brachte Boom bei Smartphone-Verträgen

Smartphone-Verträge und besonders schnelle Festnetz-Internetverbindungen sind die Gewinner in der Corona-Pandemie. Zwischen April und Juni wurden in Österreich 68.000 zusätzliche Smartphone-Verträge abgeschlossen, geht aus dem am Dienstag veröffentlichten Monitor der Aufsichtsbehörde RTR hervor. Dazu kommen 28.000 neue Verträge mit mobilen Datentarifen. Die Zahl der Breitband-Festnetzanschlüsse stieg hingegen nur um 13.000.