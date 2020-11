Siemens testet mit Deutscher Bahn Wasserstoffzug

Die Deutsche Bahn und Siemens Mobility testen den Einsatz eines neuen Zuges mit Wasserstoffantrieb, der so leistungsfähig wie elektrische Triebzüge bei einer Reichweite bis 600 Kilometern sein soll. Geplant ist ein einjähriger Probebetrieb im Raum Tübingen, in dessen Rahmen auch eine spezielle Tankstelle, die eine besonders schnelle Betankung ermöglicht, entwickelt werden soll. Beide Unternehmen wollten damit ein klimafreundliches Gesamtsystem aus Fahrzeug und Infrastruktur testen, so Siemens am Montag in einer Mitteilung.