Arecibo-Radioteleskop wird abgerissen

Das ehemals weltgrößte Radioteleskop in Puerto Rico soll wegen Sicherheitsbedenken außer Betrieb gesetzt werden. Untersuchungen durch mehrere Ingenieursbetriebe hätten ergeben, dass ein katastrophales Versagen der Struktur des Teleskops des Observatoriums in Arecibo drohe, teilte die Nationale Wissenschaftsstiftung der USA (NSF) mit. Seine Kabel seien möglicherweise nicht mehr in der Lage, die für sie vorgesehenen Lasten zu tragen. Reparaturen könnten Arbeiter in potenziell lebensgefährliche Situationen bringen. Auch im Falle von Reparaturen gäbe es wahrscheinlich langfristig Probleme mit der Stabilität.