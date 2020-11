Mieze, du bringst mich immer zum Niesen

Jucken Ihre Augen, wenn sich „Bello“ Streicheleinheiten holt? Die Nase rinnt beim Spielen mit der Katze oder beim Vorbeigehen an einer Pferdekoppel? 30 bis 40 Prozent aller Allergiker sind sensibel auf Tierallergene, etwa die Hälfte davon entwickeln Symptome. Die meisten reagieren im Test auf Katzen. Pferde haben ähnliche Allergene wie Katzen. Wer also auf Miezen reagiert, darf sich über Niesanfälle im Kontakt mit einem Pferd nicht wundern. Es handelt sich dann um eine Kreuzallergie. Daher wird bei routinemäßigen Tests auch die Sensibilität auf Pferde untersucht. „Bekannt sind inzwischen an die 30 Tier-Allergene, die aus verschiedenen Familien von Proteinen, also Eiweißstoffen, stammen. Bei Katzen ist es das ,Fel d1‘, auf das 95 Prozent der Allergiker reagieren“, erklärt Univ. Dozent Dr. Wolfgang Hemmer vom Floridsdorfer Allergiezentrum.