Bitcoin klettert wegen US-Wahl auf Dreijahres-Hoch

Die Hängepartie der Stimmenauszählung in den USA treibt einige Anleger zum Bitcoin. Die älteste und wichtigste Cyber-Devise stieg in der Nacht auf Donnerstag um rund vier Prozent auf zirka 14.400 Dollar (rund 12.300 Euro). Damit war ein Bitcoin so teuer wie zuletzt beim Hype zum Jahreswechsel 2017/18.