iPhones verkauft: Apple verklagt Recycling-Firma

Bei Apple ortet man einen Skandal und hat den Recycling-Anbieter Anfang des Jahres mit einer Klage überzogen. Der iPhone-Konzern fordert 31 Millionen kanadische Dollar - umgerechnet knapp unter 20 Millionen Euro - Schadensersatz. In Apples Klageschrift heißt es: „Zumindest 11.766 Pfund Apple-Geräte verließen GEEPs Einrichtungen, ohne zerstört zu werden, das hat GEEP selbst bestätigt.“ Bei GEEP bestätigte man in Folge einen Diebstahl, an dem drei Mitarbeiter des Dienstleisters beteiligt gewesen seien. Apple hält dem entgegen, dass es sich bei diesen Mitarbeitern um hochrangige Manager gehandelt haben soll.