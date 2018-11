„Welcome To Sodom“: Unsere Handys sind schon dort

Aus Müll Geld machen

Es braucht eine gewisse Zeit, bis man sich als Betrachter an das Erscheinungsbild von Agbogbloshie gewöhnt hat: Hier landet alles, was in unserer technologisierten Gesellschaft ausrangiert wurde - alte Bildschirme, weggeworfene Handys, Computergehäuse und Massen über Massen an Kabeln. Mal mit einem Magneten bewaffnet, um den unebenen Boden nach kleinsten Metallen abzusuchen, oder aber ein Feuer nach dem anderen entfachend, um aus den Plastiktürmen die wertvollen Rohstoffe herauszubrennen, ist in „Sodom“, wie die Einheimischen die Müllhalde nennen, jeder auf der Suche nach Dingen, die er zu Geld machen kann.