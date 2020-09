Apple-Chef erhält Aktien für 38 Millionen Dollar

Ein Drittel der Anteile werde am 1. April 2023 fällig, ein weiteres Drittel im Jahr 2024 und das letzte Drittel im Jahr 2025, wie aus einer Mitteilung des Unternehmens an die US-Börsenaufsicht hervorgeht. Die Papiere des iPhone-Herstellers schlossen am Dienstag bei 114,09 Dollar, demnach beläuft sich der Wert des Basis-Bonuspakets auf 38,1 Millionen Dollar.