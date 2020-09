Worüber unsere Politiker auf Twitter diskutieren

„Kleine Länder nach außen orientiert“

So ist der Anteil an Erwähnungen, die sich auf andere Länder beziehen, unter österreichischen Parlamentariern am größten, heißt es in der Studie. Dahinter folgen in der Auswertung mit Island und Malta weitere kleinere Staaten. „Kleine Länder erscheinen stärker nach außen orientiert“, schreiben die Autoren. Umgekehrt erwähnen der Analyse zufolge nur sehr selten Parlamentarier aus anderen Ländern, Volksvertreter aus kleinen Ländern wie Österreich. Innerhalb Europas landet Österreich hinter Italien und vor Irland an der zwölften Stelle der für internationale Twitter-Debatten wichtigsten Staaten.