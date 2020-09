Malta und Gozo: Sonne, Meer und sehr viel „Mehr“

Sie können nach dem knapp zweistündigen Flug nach Malta natürlich gleich in eines der vielen Strandhotels fahren und dort von Mai bis Ende Oktober einen herrlichen Badeurlaub genießen. Im Corinthia St. George’s Bay zum Beispiel. In einem der fünf Pools oder am Privatstrand an der Bucht schwimmen, dort auch Wassersport betreiben, Spa, mehrere Restaurants und Bars nutzen oder in der Hängematte die Seele baumeln lassen. Ein verlockender Gedanke – aber schade wäre es.